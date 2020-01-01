Варя (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

История девушки по имени Варя, решившей стать пожарным.

Главную роль исполнила звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова.



Варя приезжает из Москвы в областную пожарную часть, чтобы пройти практику и стать настоящим пожарным. Суровый начальник части не спешит обнадежить девушку: сначала ей придется доказать свою готовность к работе. Обучение и сдача нормативов проходят успешно, но первое же задание грозит поставить крест на мечте Вари.



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