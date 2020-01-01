Варя
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Варя

Варя (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Варя
Драмы23 мин12+

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Сюжет

История девушки по имени Варя, решившей стать пожарным.
Главную роль исполнила звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова.

Варя приезжает из Москвы в областную пожарную часть, чтобы пройти практику и стать настоящим пожарным. Суровый начальник части не спешит обнадежить девушку: сначала ей придется доказать свою готовность к работе. Обучение и сдача нормативов проходят успешно, но первое же задание грозит поставить крест на мечте Вари.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb