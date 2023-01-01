Светлана Саягова

Биография

Светлана Михайловна Саягова – российская актриса родом из Жигулевска. День рождения: 25 июня 1977 г. У актрисы Светланы Саяговой классическое образование, в 1999 г. она окончила ГИТИС, где училась под руководством Г. Б. Дроздова. Долгое время работала в труппе Тольяттинского драмтеатра: первый раз в период 1994-2001 гг., и второй раз позднее – в 2011-2013 гг. За работу на театральной сцене имеет награду – приз профессионального конкурса «Самарская театральная муза 2011» за роль второго плана. Сниматься в кино начала в 2007 г. Первая проба – в драматическом сериале «Атлантида». В 2008 г. ее пригласили в детективный телесериал «Петровка, 38. Команда Семенова». В популярной кинокомедии от «Квартета И» – «День выборов 2» (2015 г.) роль Светланы Саяговой – «костюмерша Лена». Всего к 2020 году в портфолио актрисы более 20 ролей в кино. Наиболее известные фильмы и сериалы Светланы Саяговой последних лет: комедийная мелодрама «Улица» (2017 г.), мелодрама «От ненависти до любви» (2018 г.), комедийная драма «Need хелп» (2020 г.). Главных ролей на счету актрисы в кино пока нет, ее приглашают для съемок в эпизодах и в ролях второго плана, а также в короткометражных лентах.