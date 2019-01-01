Варда глазами Аньес (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Varda par Agnès
Документальные114 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с французской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Так совпало, что свой последний фильм знаменитая «бабушка Новой волны», ушедшая из жизни в 2019 году, сняла в жанре документального автопортрета. Это настоящий документ эпохи, обязательный для синефила.
Варда глазами Аньес смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаФранция
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДРРежиссёр
Дидье
Роже
- АВРежиссёр
Аньес
Варда
- АВАктриса
Аньес
Варда
- СБАктриса
Сандрин
Боннер
- ЭШАктёр
Эрве
Шанде
- НААктриса
Нурит
Авив
- ДРСценарист
Дидье
Роже
- АВСценарист
Аньес
Варда
- РВПродюсер
Розали
Варда
- ДБПродюсер
Дэни
Бун
- ДФПродюсер
Джои
Фаре
- АВМонтажёр
Аньес
Варда
- ИБКомпозитор
Иоанна
Бруздович
- МЛКомпозитор
Мишель
Легран
- ЛЛКомпозитор
Лоран
Левек