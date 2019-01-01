Варда глазами Аньес
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Варда глазами Аньес

Варда глазами Аньес (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Varda par Agnès
Документальные114 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с французской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Так совпало, что свой последний фильм знаменитая «бабушка Новой волны», ушедшая из жизни в 2019 году, сняла в жанре документального автопортрета. Это настоящий документ эпохи, обязательный для синефила.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb