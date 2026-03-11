Вальмон (фильм, 1989) смотреть онлайн

Светская львица маркиза де Мертей однажды узнает, что её любовник Жеркур, не сказав ей ни слова, планирует жениться на юной Сесиль де Воланж. Желая отомстить ему, Мертей уговаривает своего близкого знакомого виконта де Вальмона совратить девушку. Тот поначалу отказывается, заявляя, что влюблен в мадам де Турвель, бережно хранящую верность мужу. Маркиза предлагает Вальмону пари: если он добьется своего с мадам де Турвель, то она отдастся ему; если же нет — то виконт должен будет отправиться в монастырь и покаяться.

