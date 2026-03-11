Вальмон (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Valmont
Драма, Мелодрама18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Светская львица маркиза де Мертей однажды узнает, что её любовник Жеркур, не сказав ей ни слова, планирует жениться на юной Сесиль де Воланж. Желая отомстить ему, Мертей уговаривает своего близкого знакомого виконта де Вальмона совратить девушку. Тот поначалу отказывается, заявляя, что влюблен в мадам де Турвель, бережно хранящую верность мужу. Маркиза предлагает Вальмону пари: если он добьется своего с мадам де Турвель, то она отдастся ему; если же нет — то виконт должен будет отправиться в монастырь и покаяться.
СтранаФранция, Великобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МФРежиссёр
Милош
Форман
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- МТАктриса
Мег
Тилли
- ФБАктриса
Файруза
Балк
- ШФАктриса
Шан
Филлипс
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- Актёр
Генри
Томас
- ФДАктриса
Фабия
Дрейк
- ТМАктёр
Т.П.
МакКенна
- АБАктриса
Айла
Блэр
- ИМАктёр
Иэн
МакНис
- АМАктриса
Алита
Митчелл
- РЛАктёр
Рональд
Лейси
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- СДАктриса
Сандрин
Дюма
- СФАктёр
Себастьян
Флош
- ЭКАктёр
Энтони
Каррик
- АФАктёр
Ален
Фреро
- ДЛАктёр
Даниэль
Лалу
- КБАктёр
Кристиан
Буйетт
- ДААктёр
Джон
Арнольд
- НТАктёр
Нильс
Тавернье
- РДАктёр
Ричард
Де Бёрнчёрч
- АДАктёр
Алексис
Дессо
- ПМАктриса
Паулина
Млынарская
- ЭМАктёр
Эрик
Моро
- ЖКСценарист
Жан-Клод
Каррьер
- МФСценарист
Милош
Форман
- ШдСценарист
Шодерло
де Лакло
- Продюсер
Майкл
Хаусман
- ПРПродюсер
Пол
Рассам
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- МООператор
Мирослав
Ондржичек
- КПКомпозитор
Кристофер
Палмер