Wink
Фильмы
Валерий Чкалов
Актёры и съёмочная группа фильма «Валерий Чкалов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Валерий Чкалов»

Режиссёры

Михаил Калатозов

Михаил Калатозов

Режиссёр

Актёры

Владимир Белокуров

Владимир Белокуров

АктёрВ.П. Чкалов
Михаил Геловани

Михаил Геловани

АктёрИ.В. Сталин
Семен Межинский

Семен Межинский

АктёрГ.К. Орджоникидзе
Ксения Тарасова

Ксения Тарасова

АктрисаОльга
Василий Ванин

Василий Ванин

АктёрПал Палыч
Серафима Бирман

Серафима Бирман

Актрисаамериканка, в титрах не указана
Петр Березов

Петр Березов

АктёрГ.Ф. Байдуков
Борис Жуковский

Борис Жуковский

Актёркомандир Алешин
Федор Богданов

Федор Богданов

Актёрдед Ермолай
Ирина Зарубина

Ирина Зарубина

Актрисагостья Чкаловых
Сергей Яров

Сергей Яров

АктёрА.В. Беляков
Игорь Смысловский

Игорь Смысловский

Актёрконструктор
Михаил Калатозов

Михаил Калатозов

Актёр
Борис Андреев

Борис Андреев

Актёр
Аркадий Райкин

Аркадий Райкин

Актёрамериканский журналист

Сценаристы

Георгий Байдуков

Георгий Байдуков

Сценарист
Борис Чирсков

Борис Чирсков

Сценарист
Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов

Сценарист

Художники

Александр Блэк

Александр Блэк

Художник

Операторы

Александр Гинцбург

Александр Гинцбург

Оператор

Композиторы

Венедикт Пушков

Венедикт Пушков

Композитор