WinkФильмыВалерий ЧкаловАктёры и съёмочная группа фильма «Валерий Чкалов»
Актёры и съёмочная группа фильма «Валерий Чкалов»
Режиссёры
Актёры
АктёрВ.П. Чкалов
Владимир Белокуров
АктёрИ.В. Сталин
Михаил Геловани
АктёрГ.К. Орджоникидзе
Семен Межинский
АктрисаОльга
Ксения Тарасова
АктёрПал Палыч
Василий Ванин
Актрисаамериканка, в титрах не указана
Серафима Бирман
АктёрГ.Ф. Байдуков
Петр Березов
Актёркомандир Алешин
Борис Жуковский
Актёрдед �Ермолай
Федор Богданов
Актрисагостья Чкаловых
Ирина Зарубина
АктёрА.В. Беляков
Сергей Яров
Актёрконструктор
Игорь Смысловский
Актёр
Михаил Калатозов
Актёр
Борис Андреев
Актёрамериканский журналист