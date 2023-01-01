Валерий Чкалов (фильм, 1941) смотреть онлайн
9.01941, Валерий Чкалов
Драма, Военный97 мин0+
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О фильме
Валерию Чкалову скучно летать без фантазий - виражей, мертвой петли, озорных пролетов под мостами. Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным летчиком, испытателем первых истребителей...
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СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- МКРежиссёр
Михаил
Калатозов
- ВБАктёр
Владимир
Белокуров
- МГАктёр
Михаил
Геловани
- СМАктёр
Семен
Межинский
- КТАктриса
Ксения
Тарасова
- ВВАктёр
Василий
Ванин
- СБАктриса
Серафима
Бирман
- ПБАктёр
Петр
Березов
- БЖАктёр
Борис
Жуковский
- ФБАктёр
Федор
Богданов
- ИЗАктриса
Ирина
Зарубина
- СЯАктёр
Сергей
Яров
- ИСАктёр
Игорь
Смысловский
- МКАктёр
Михаил
Калатозов
- БААктёр
Борис
Андреев
- АРАктёр
Аркадий
Райкин
- ГБСценарист
Георгий
Байдуков
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- ДТСценарист
Дмитрий
Тарасов
- АБХудожник
Александр
Блэк
- АГОператор
Александр
Гинцбург
- ВПКомпозитор
Венедикт
Пушков