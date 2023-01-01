Валерий Чкалов
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Валерий Чкалов

Валерий Чкалов (фильм, 1941) смотреть онлайн

9.01941, Валерий Чкалов
Драма, Военный97 мин0+

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О фильме

Валерию Чкалову скучно летать без фантазий - виражей, мертвой петли, озорных пролетов под мостами. Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным летчиком, испытателем первых истребителей...

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Валерий Чкалов»