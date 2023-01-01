Валерий Чкалов (фильм, 1941) смотреть онлайн

Валерию Чкалову скучно летать без фантазий - виражей, мертвой петли, озорных пролетов под мостами. Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным летчиком, испытателем первых истребителей...



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