Валентинка (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Blue Valentine
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет
Дин и Синди «купались» в своей любви, но спустя время они пресытилась этим чувством. Непонятным образом оно трансформировалось и стало тяготить. Сумеют ли два родных человека удержать и возродить те хрупкие отношения влюбленности и страсти, которые у них остались?
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Дерек
Сиенфрэнс
- Актёр
Райан
Гослинг
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актриса
Фэйт
Владыка
- Актёр
Джон
Доумен
- Актёр
Майк
Фогель
- МДАктёр
Маршалл
Джонсон
- ДДАктриса
Джен
Джонс
- МПАктриса
Марианн
Планкетт
- ДБАктёр
Джеймс
Бенатти
- БТАктриса
Барбара
Трой
- ДССценарист
Дерек
Сиенфрэнс
- ДКСценарист
Джои
Кертис
- ДППродюсер
Джэми
Па�трикоф
- ЖЕХудожница
Жасмин
Е. Балу