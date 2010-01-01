Валентинка
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Валентинка

Валентинка (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Blue Valentine
Драмы, Мелодрамы107 мин18+

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Сюжет

Дин и Синди «купались» в своей любви, но спустя время они пресытилась этим чувством. Непонятным образом оно трансформировалось и стало тяготить. Сумеют ли два родных человека удержать и возродить те хрупкие отношения влюбленности и страсти, которые у них остались?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb