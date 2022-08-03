В западне
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В западне
6.92020, Captured
Триллер91 мин18+

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В западне (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Эмма и Марк Вебнеры отправляются в загородный дом, чтобы отметить очередную годовщину свадьбы. На первый взгляд, их брак кажется идеальным, но в действительности Эмма устала от психологических издевательств Марка и мечтает уйти к другому. Муж-абьюзер не даст ей этого сделать самым буквальным образом: после торжественного ужина он прикуeт еe наручниками к себе и застрелится. Сможет ли Эмма выбраться из глуши с покойником наперевес и какие еще ловушки Марк успел для нее подготовить?

Страна
Гонконг
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.1 IMDb