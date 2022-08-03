В западне (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Эмма и Марк Вебнеры отправляются в загородный дом, чтобы отметить очередную годовщину свадьбы. На первый взгляд, их брак кажется идеальным, но в действительности Эмма устала от психологических издевательств Марка и мечтает уйти к другому. Муж-абьюзер не даст ей этого сделать самым буквальным образом: после торжественного ужина он прикуeт еe наручниками к себе и застрелится. Сможет ли Эмма выбраться из глуши с покойником наперевес и какие еще ловушки Марк успел для нее подготовить?
Рейтинг
5.1 IMDb
- РВРежиссёр
Росс
В. Кларксон
- СМАктриса
Сара
Малакул Лэйн
- ОУАктёр
Оливер
Уильямс
- ЭНАктёр
Эндрю
Нг
- ФЖАктёр
Филипп
Жоли
- ЭГАктриса
Эмили
Гийо
- ВЧАктриса
Випави
Чароенпура
- ДВАктриса
Джейн
Вонг
- ДЛАктёр
Джейсон
Ли
- МЧАктёр
Майкл
Чан
- РВСценарист
Росс
В. Кларксон
- РВПродюсер
Росс
В. Кларксон
- МЛПродюсер
Майк
Лидер
- ОУПродюсер
Оливер
Уильямс
- ЧМПродюсер
Чинь
Мань-Кэй
- РВОператор
Росс
В. Кларксон