В воздухе (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Aloft
Драма92 мин18+
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О фильме
Иван — маленький мальчик, его мама, Нана, работает на ферме. Она заботится о нем и о его младшем брате Галли, чье психическое состояние ухудшается из-за изнурительной болезни. Однажды к ним приезжает целитель, благодаря которому Нана обнаруживает свои собственные целительные силы…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- КЛРежиссёр
Клаудия
Льоса
- Актриса
Дженнифер
Коннелли
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- УШАктёр
Уильям
Шимелл
- ПМАктёр
Питер
МакРобби
- ЭМАктёр
Энди
Мюррэй
- ИТАктёр
Иэн
Трейси
- УЧАктриса
Уна
Чаплин
- ВМАктёр
Винта
МакГрат
- ЗМАктёр
Зен
Макграт
- ШСАктёр
Шон
Скин
- КЛСценарист
Клаудия
Льоса
- ИКПродюсер
Ибон
Корменсана
- ХМПродюсер
Хосе
Мария Моралес
- МФПродюсер
Марина
Фуэнтес Арредонда
- РЛХудожник
Режан
Лябри
- ГдМонтажёр
Гильермо
де ла Каль
- НБОператор
Николя
Больдюк
- МБКомпозитор
Майкл
Брук