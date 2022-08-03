Wink
Фильмы
В воздухе

В воздухе (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Aloft
Драма92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Иван — маленький мальчик, его мама, Нана, работает на ферме. Она заботится о нем и о его младшем брате Галли, чье психическое состояние ухудшается из-за изнурительной болезни. Однажды к ним приезжает целитель, благодаря которому Нана обнаруживает свои собственные целительные силы…

Страна
Испания, Канада, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В воздухе»