В стране женщин (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой телесценарист после разрыва с известной актрисой уезжает в пригород Детройта к любимой бабушке, чтобы вернуть душевное равновесие. Но просто отдохнуть ему не дают женщины, живущие по соседству. Он знакомится с семьей Хардвиков — мамой и двумя ее очаровательными дочерьми.



В стране женщин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.