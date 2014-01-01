В следующий раз я буду стрелять в сердце
Wink
Фильмы
В следующий раз я буду стрелять в сердце

В следующий раз я буду стрелять в сердце (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.22014, La prochaine fois je viserai le coeur
Триллеры, Комедии106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

На протяжении нескольких месяцев, между 1978 и 1979 годами, жители Уазы постоянно испытывают тревогу и страх: на улицах свирепствует жестокий маньяк, мишенью которого являются молодые женщины. Вторгаясь в человеческие судьбы за рулем своего авто, преступник ранит и убивает выбранных наугад людей, голосующих на дороге.

В следующий раз я буду стрелять в сердце смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb