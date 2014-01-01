В следующий раз я буду стрелять в сердце (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

На протяжении нескольких месяцев, между 1978 и 1979 годами, жители Уазы постоянно испытывают тревогу и страх: на улицах свирепствует жестокий маньяк, мишенью которого являются молодые женщины. Вторгаясь в человеческие судьбы за рулем своего авто, преступник ранит и убивает выбранных наугад люде�й, голосующих на дороге.



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