В постели с Викторией
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В постели с Викторией

В постели с Викторией (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.32016, Victoria
Драмы, Комедии92 мин18+

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Сюжет

Виктория пытается начать новую жизнь — взять себя в руки, разобраться с любовниками, больше спать и лучше питаться. Только вот бывший, обратившийся к ней за помощью, не помогает навести порядок. А другой возлюбленный, возомнивший себя популярным писателем, посвящает всю сеть в подробности ее интимной жизни...

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb