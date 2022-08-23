В постели с незнакомцем
Wink
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В постели с незнакомцем
7.52021, The Stranger in Our Bed
Триллер, Детектив86 мин18+

В постели с незнакомцем (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Экранизация бестселлера Саманты Ли Хоу «Незнакомец в нашей постели» – триллер о пропавшем любовнике и подозрительном муже. Брак с богатым мужчиной оборачивается для Шарлотты удушающей ловушкой. Роман на стороне становится для женщины глотком свежего воздуха, но еe возлюбленный внезапно пропадает. Втайне от супруга Шарлотта начинает расследование таинственного исчезновения, и к ней подключается сестра исчезнувшего. Новоявленным сыщицам предстоит столкнуться со смертельной опасностью и множеством пугающих загадок., чтобы узнать, как окровавленная главная героиня оказалась у свежей могилы с лопатой в руках

Страна
Великобритания
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В постели с незнакомцем»