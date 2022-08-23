В постели с незнакомцем (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Экранизация бестселлера Саманты Ли Хоу «Незнакомец в нашей постели» – триллер о пропавшем любовнике и подозрительном муже. Брак с богатым мужчиной оборачивается для Шарлотты удушающей ловушкой. Роман на стороне становится для женщины глотком свежего воздуха, но еe возлюбленный внезапно пропадает. Втайне от супруга Шарлотта начинает расследование таинственного исчезновения, и к ней подключается сестра исчезнувшего. Новоявленным сыщицам предстоит столкнуться со смертельной опасностью и множеством пугающих загадок., чтобы узнать, как окровавленная главная героиня оказалась у свежей могилы с лопатой в руках
СтранаВеликобритания
ЖанрДетектив, Триллер
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ДАРежиссёр
Джиллз
Алдерсон
- ЭБАктриса
Эмили
Беррингтон
- БЛАктёр
Бен
Ллойд-Хьюз
- СБАктриса
Саманта
Бонд
- НВАктриса
Нина
Вадиа
- ДМАктёр
Джозеф
Марселл
- ТДАктриса
Терри
Дуайер
- БЭАктёр
Барт
Эдвардс
- ДМАктёр
Джеймс
Макартни
- АХАктёр
Александр
Хэнсон
- СЛСценарист
Саманта
Ли Хоу
- ТДПродюсер
Терри
Дуайер
- ДФПродюсер
Дин
Фишер
- СЛПродюсер
Саманта
Ли Хоу
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ДСХудожница
Джулия
Скримьери
- ИЭКомпозитор
Иэн
Эрбер