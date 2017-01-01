В поисках праздника (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, The Leisure Seeker
Драмы, Мелодрамы107 мин18+
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Сюжет
Элла и Джон Спенсеры живут в счастливом браке вот уже пятьдесят лет, но их идиллия оказывается под угрозой, когда оба супруга заболевают, а врачи рекомендуют распределить героев по разным лечебницам. Элла и Джон садятся в свой дом на колесах и сбегают от докторов навстречу приключениям.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ПВРежиссёр
Паоло
Вирдзи
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- КМАктёр
Кристиан
Маккэй
- ДМАктриса
Джанель
Молони
- ДААктриса
Дэна
Айви
- ДГАктёр
Дик
Грегори
- АХАктёр
Ахмед
Хуссэйн
- ГЦАктриса
Габриэлла
Цила
- ДСАктёр
Дэвид
Силверман
- ФАСценарист
Франческа
Аркибуджи
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- ПВСценарист
Паоло
Вирдзи
- МЭПродюсер
Марти
Эли Шварц
- МКХудожник
Массимо
Кантини Паррини
- ЛБОператор
Лука
Бигацци
- КВКомпозитор
Карло
Вирзи