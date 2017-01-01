В поисках праздника (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Элла и Джон Спенсеры живут в счастливом браке вот уже пятьдесят лет, но их идиллия оказывается под угрозой, когда оба супруга заболевают, а врачи рекомендуют распределить героев по разным лечебницам. Элла и Джон садятся в свой дом на колесах и сбегают от докторов навстречу приключениям.



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