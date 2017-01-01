В поисках праздника
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В поисках праздника

В поисках праздника (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, The Leisure Seeker
Драмы, Мелодрамы107 мин18+

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Сюжет

Элла и Джон Спенсеры живут в счастливом браке вот уже пятьдесят лет, но их идиллия оказывается под угрозой, когда оба супруга заболевают, а врачи рекомендуют распределить героев по разным лечебницам. Элла и Джон садятся в свой дом на колесах и сбегают от докторов навстречу приключениям.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В поисках праздника»

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