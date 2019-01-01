В плену надежды (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Грейс – глубоко верующая женщина. Еe муж Эдвард – далeкий от религии профессор учебного заведения. Супруги общаются друг с другом не очень часто, но их брак тем не менее выглядит довольно стабильным. Близится очередная годовщина свадьбы, на которую приезжает их взрослый сын Джейми. Тут Эдвард и решает ошарашить всех новостью о своем романе на стороне и намерении уйти от Грейс. Последствия этого события бьют по каждому члену семьи.



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