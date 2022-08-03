В петле времени (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.62020, Loop
Фантастика, Драма94 мин18+
О фильме
Даниель – физик, но в жизни это не приносит ему особой пользы. Например, наука никак не помогла выжить его девушке Марии-Луизе. Кто-то напал на неe и убил, потом избил самого Даниеля, а затем сбросился с крыши дома. Даниель уверен, что с помощью науки может вернуться на место преступления и предотвратить его. Теперь вся жизнь физика посвящена поиску способа переместиться в прошлое.
СтранаБразилия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- БГАктёр
Бруну
Галиассу
- БМАктриса
Бранка
Мессина
- БААктриса
Беатрис
Арантис
- НААктёр
Николас
Антунес
- РБАктёр
Роберту
Биринделли
- ЗМАктёр
Зекарлош
Машаду
- ДКАктёр
Джулиано
Коаччи
- ЛЛАктриса
Лис
Лукидди
- СЛАктёр
Сандро
Лукозе
- ЛБАктёр
Лучано
Бортолуцци
- ФМПродюсер
Фернанду
Мейреллиш
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев