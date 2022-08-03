В петле времени (фильм, 2020) смотреть онлайн

В петле времени
В петле времени
7.62020, Loop
Фантастика, Драма94 мин18+
Даниель – физик, но в жизни это не приносит ему особой пользы. Например, наука никак не помогла выжить его девушке Марии-Луизе. Кто-то напал на неe и убил, потом избил самого Даниеля, а затем сбросился с крыши дома. Даниель уверен, что с помощью науки может вернуться на место преступления и предотвратить его. Теперь вся жизнь физика посвящена поиску способа переместиться в прошлое.

Страна
Бразилия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

