В петле времени (фильм, 2020) смотреть онлайн

Даниель – физик, но в жизни это не приносит ему особой пользы. Например, наука никак не помогла выжить его девушке Марии-Луизе. Кто-то напал на неe и убил, потом избил самого Даниеля, а затем сбросился с крыши дома. Даниель уверен, что с помощью науки может вернуться на место преступления и предотвратить его. Теперь вся жизнь физика посвящена поиску способа переместиться в прошлое.

