В клетке
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В клетке
7.62018, Icebox
Драма79 мин18+

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В клетке (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Бежать от смертельной опасности, грозившей на родине, чтобы оказаться за решеткой в чужой стране: драматический фильм «В клетке», работа режиссера Дэниэла Савки, обнажает неприглядную правду о том, чем для многих оборачивается «американская мечта».

Оскару Фернандесу из Гондураса всего 12 лет. Спасаясь от бандитов, мальчик бежал в США, где живет его дядя Мануэль. Но не повезло — подростка задержали на границе. Теперь он, как и десятки других детей, сидит за решеткой в тюрьме для детей-беженцев. Впереди его ждет суд, где придется отстаивать право на свободу, а противостоять Оскару будут не толпа злодеев-взрослых, а просто равнодушные люди, чью человечность на корню убила бюрократия и придуманные кем-то правила.

Смотреть фильм «В клетке» тягостно, а царящая в нем атмосфера безнадеги душит. Но если закрывать глаза и отворачиваться, то историй, подобных той, в которую угодил Оскар, будет становиться все больше.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb