В клетке (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Бежать от смертельной опасности, грозившей на родине, чтобы оказаться за решеткой в чужой стране: драматический фильм «В клетке», работа режиссера Дэниэла Савки, обнажает неприглядную правду о том, чем для многих оборачивается «американская мечта».
Оскару Фернандесу из Гондураса всего 12 лет. Спасаясь от бандитов, мальчик бежал в США, где живет его дядя Мануэль. Но не повезло — подростка задержали на границе. Теперь он, как и десятки других детей, сидит за решеткой в тюрьме для детей-беженцев. Впереди его ждет суд, где придется отстаивать право на свободу, а противостоять Оскару будут не толпа злодеев-взрослых, а просто равнодушные люди, чью человечность на корню убила бюрократия и придуманные кем-то правила.
Смотреть фильм «В клетке» тягостно, а царящая в нем атмосфера безнадеги душит. Но если закрывать глаза и отворачиваться, то историй, подобных той, в которую угодил Оскар, будет становиться все больше.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Савка
- Актриса
Дженезис
Родригес
- ЭГАктёр
Энтони
Гонсалес
- СМАктриса
Сара
Минник
- КЛАктриса
Кэрри
Лазар
- ДОАктёр
Джонни
Ортиз
- КГАктриса
Катя
Гомес
- ДКАктёр
Дилан
Кенин
- РМАктёр
Рене
Моран
- ОЛАктёр
Омар
Лейва
- ДССценарист
Дэниэл
Савка
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Грейтхаус
- РСПродюсер
Ричард
Сакаи
- ККОператор
Каролина
Коста
- СМКомпозитор
Стив
Маццаро