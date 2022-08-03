Бежать от смертельной опасности, грозившей на родине, чтобы оказаться за решеткой в чужой стране: драматический фильм «В клетке», работа режиссера Дэниэла Савки, обнажает неприглядную правду о том, чем для многих оборачивается «американская мечта».



Оскару Фернандесу из Гондураса всего 12 лет. Спасаясь от бандитов, мальчик бежал в США, где живет его дядя Мануэль. Но не повезло — подростка задержали на границе. Теперь он, как и десятки других детей, сидит за решеткой в тюрьме для детей-беженцев. Впереди его ждет суд, где придется отстаивать право на свободу, а противостоять Оскару будут не толпа злодеев-взрослых, а просто равнодушные люди, чью человечность на корню убила бюрократия и придуманные кем-то правила.



Смотреть фильм «В клетке» тягостно, а царящая в нем атмосфера безнадеги душит. Но если закрывать глаза и отворачиваться, то историй, подобных той, в которую угодил Оскар, будет становиться все больше.

