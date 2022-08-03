В изоляции (фильм, 2015) смотреть онлайн

Происходит глобальный коллапс, в результате которого люди в одно мгновение оказываются без электричества и средств связи. Две сестры оказываются в этот момент в своем в загородном доме в полной изоляции. На какое-то время окружающий лес становится для них защитой, но надолго ли...

