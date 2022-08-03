В изоляции (фильм, 2015) смотреть онлайн
6.22015, Into the Forest
Триллер, Фантастика97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Происходит глобальный коллапс, в результате которого люди в одно мгновение оказываются без электричества и средств связи. Две сестры оказываются в этот момент в своем в загородном доме в полной изоляции. На какое-то время окружающий лес становится для них защитой, но надолго ли...
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ПРРежиссёр
Патриция
Розема
- ЭПАктёр
Эллиот
Пейдж
- Актриса
Эван
Рэйчел Вуд
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актёр
Каллум
Кит Ренни
- Актёр
Майкл
Эклунд
- Актриса
Венди
Крюсон
- РКАктёр
Ронин
Кара
- ОКАктёр
Оуэн
Кара
- КПАктриса
Кристал
Пайт
- ЛКАктёр
Лорни
Кардинал
- ПРСценарист
Патриция
Розема
- КБПродюсер
Келли
Буш
- АЛХудожница
Айеиша
Ли
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер