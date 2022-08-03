В изоляции
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В изоляции

В изоляции (фильм, 2015) смотреть онлайн

6.22015, Into the Forest
Триллер, Фантастика97 мин18+

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О фильме

Происходит глобальный коллапс, в результате которого люди в одно мгновение оказываются без электричества и средств связи. Две сестры оказываются в этот момент в своем в загородном доме в полной изоляции. На какое-то время окружающий лес становится для них защитой, но надолго ли...

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.8 IMDb