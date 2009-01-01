Ужин с Бэнкси
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Ужин с Бэнкси

Ужин с Бэнкси (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Banksy's Coming For Dinner
Документальные61 мин18+

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Сюжет

Фильм-мистификация от режиссера Ивана Массоу. Нанятый автором актер выдает себя за самого загадочного художника современности, чтобы попасть в гости к светской даме и актрисе Джоан Коллинз. Гордая тем, что Бэнкси избрал для первого выхода в свет ее дом, гламурная дива устраивают званый ужин.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.1 IMDb