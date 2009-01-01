Ужин с Бэнкси (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм-мистификация от режиссера Ивана Массоу. Нанятый автором актер выдает себя за самого загадочного художника современности, чтобы попасть в гости к светской даме и актрисе Джоан Коллинз. Гордая тем, что Бэнкси избрал для первого выхода в свет ее дом, гламурная дива устраивают званый ужин.



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