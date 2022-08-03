Ужастики (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.92015, Goosebumps
Фэнтези, Комедия99 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Кошмары бывают разные. Вечно голодные оборотни, плохо воспитанные зомби, агрессивные садовые гномы... Все эти монстры и монстрики многие годы магическим образом удерживались на страницах знаменитых бестселлеров «Ужастики», пока по воле случая их не выпустили на свободу в реальный мир.
СтранаАвстралия, США
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Роб
Леттерман
- ДМАктёр
Дилан
Миннетт
- Актриса
Одейя
Раш
- Актриса
Эми
Райан
- РЛАктёр
Райан
Ли
- ДБАктриса
Джиллиан
Белл
- Актёр
Джек
Блэк
- ХСАктриса
Холстон
Сейдж
- СКАктёр
Стивен
Крюгер
- КААктёр
Кит
А. Болден
- АЛАктриса
Аманда
Ланд
- ДЛСценарист
Даррен
Лемке
- САСценарист
Скотт
Александер
- Сценарист
Ларри
Карацевски
- РССценарист
Р.Л.
Стайн
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- Продюсер
Грег
Бакстер
- Продюсер
Брюс
Берман
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- МБАктриса дубляжа
Мария
Борисова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- ПМХудожник
Патрик
М. Салливан мл.
- ЭУХудожник
Эндрю
Уайт
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ФГХудожник
Фрэнк
Гэллин
- ДММонтажёр
Джим
Мэй
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман