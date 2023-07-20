Ужас Истфилда. Первое изгнание фильм смотреть онлайн

Психологический хоррор, основанный на реальных событиях — о религиозном мужчине, передающем свою жену в руки экзорциста с садистскими наклонностями. Молодая женщина Лара страдает от галлюцинаций и провалов в памяти. Иногда она ведет себя странно — например, выходя без одежды танцевать под луной. Лара посещает психиатра, доктора Уолша, который выписал ей курс медикаментов — таблетки помогают, но не так быстро, как хотел бы ее религиозный муж Рон. Он уверен, что природа болезни жены — демоническая, и хочет прибегнуть к экзорцизму. Поскольку доктор Уолш не намерен давать Рону нужные бумаги для обращения в Ватикан, тот обращается к нелегальному специалисту, Дэниэлу Джеймсу Кингу. Дэниэл убеждает Рона, что Ларе нельзя верить, запирает ее в гараже и приступает к жестоким ритуалам.



