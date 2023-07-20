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Ужас Истфилда. Первое изгнание фильм смотреть онлайн
О фильме
Психологический хоррор, основанный на реальных событиях — о религиозном мужчине, передающем свою жену в руки экзорциста с садистскими наклонностями. Молодая женщина Лара страдает от галлюцинаций и провалов в памяти. Иногда она ведет себя странно — например, выходя без одежды танцевать под луной. Лара посещает психиатра, доктора Уолша, который выписал ей курс медикаментов — таблетки помогают, но не так быстро, как хотел бы ее религиозный муж Рон. Он уверен, что природа болезни жены — демоническая, и хочет прибегнуть к экзорцизму. Поскольку доктор Уолш не намерен давать Рону нужные бумаги для обращения в Ватикан, тот обращается к нелегальному специалисту, Дэниэлу Джеймсу Кингу. Дэниэл убеждает Рона, что Ларе нельзя верить, запирает ее в гараже и приступает к жестоким ритуалам.
Рейтинг
- ДЭАктриса
Джорджия
Эйерс
- ДЮАктёр
Дэниэл
Юинг
- ТПАктёр
Тим
Пакок
- РТАктриса
Рози
Трэйнор
- ДВАктёр
Джон
Вуд
- ЭМАктриса
Элиза
Матенгу
- ЭБАктриса
Элла
Борн
- ССАктёр
Санни
С. Валия
- ККАктриса
Карлия
Капоцца
- ХСАктёр
Хью
Секстон
- ААСценарист
Александр
Англисс-Уилсон
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ДГКомпозитор
Дмитрий
Головко