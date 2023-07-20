Ужас Истфилда. Первое изгнание
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Ужас Истфилда. Первое изгнание
6.32022, Godless: The Eastfield Exorcism
Ужасы, Триллер87 мин18+
Нелегальный экзорцист проводит ритуал крайне жестокими методами. Хоррор по реальным событиям

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Ужас Истфилда. Первое изгнание фильм смотреть онлайн

О фильме

Психологический хоррор, основанный на реальных событиях — о религиозном мужчине, передающем свою жену в руки экзорциста с садистскими наклонностями. Молодая женщина Лара страдает от галлюцинаций и провалов в памяти. Иногда она ведет себя странно — например, выходя без одежды танцевать под луной. Лара посещает психиатра, доктора Уолша, который выписал ей курс медикаментов — таблетки помогают, но не так быстро, как хотел бы ее религиозный муж Рон. Он уверен, что природа болезни жены — демоническая, и хочет прибегнуть к экзорцизму. Поскольку доктор Уолш не намерен давать Рону нужные бумаги для обращения в Ватикан, тот обращается к нелегальному специалисту, Дэниэлу Джеймсу Кингу. Дэниэл убеждает Рона, что Ларе нельзя верить, запирает ее в гараже и приступает к жестоким ритуалам.

Страна
Австралия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ужас Истфилда. Первое изгнание»