Бывший полицейский из Чикаго Джек Уолш зарабатывает на жизнь, выполняя заказы по частному сыску. Его новое задание – найти и доставить на авто из Нью-Йорка в Лос-Анджелес бухгалтера, укравшего у мафии 15 миллионов долларов. На хвосте у Джека и его клиента оказываются мафиози и люди из ФБР.

