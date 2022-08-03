Успеть до полуночи
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Успеть до полуночи

Успеть до полуночи (фильм, 1988) смотреть онлайн

8.91988, Midnight Run
Боевик, Триллер121 мин18+

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О фильме

Бывший полицейский из Чикаго Джек Уолш зарабатывает на жизнь, выполняя заказы по частному сыску. Его новое задание – найти и доставить на авто из Нью-Йорка в Лос-Анджелес бухгалтера, укравшего у мафии 15 миллионов долларов. На хвосте у Джека и его клиента оказываются мафиози и люди из ФБР.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Успеть до полуночи»