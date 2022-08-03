Ускорение
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Ускорение

Ускорение (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.22019, Acceleration
Боевик, Триллер81 мин18+

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О фильме

Рона должна выполнить ряд опасных и порой смертельных заданий, данных ей криминальным боссом Владиком, который держит ее сына в заложниках.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ускорение»