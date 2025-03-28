Ущелье (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Любовь сильнее страха, уверены создатели научно-фантастического боевика «Ущелье». Фильм о двух одиноких сердцах, которым даже смертельная опасность не мешает биться в унисон.
Двое снайперов — американец Ливай и литовка Драса — сидят в сторожевых башнях по разные стороны глубокого ущелья. Их задача — не дать выбраться из этой пропасти таинственным и опасным созданиям — полым людям. Так они должны провести ближайший год, при этом не общаясь друг с другом. Но вскоре, чтобы справиться с одиночеством и непроходящим чувством страха, молодые люди начинают обмениваться записками, а через какое-то время между ними возникает сильная эмоциональная связь. И когда зло начинает выползать со дна ущелья, Ливай и Драса готовы действовать сообща.
«Ущелье» — не просто история про снайперов и чудовище. Это притча о хрупкости разума и о силе, которую обретают люди, когда понимают, что они не одиноки. Если любите медленные, напряженные, атмосферные фильмы с философским подтекстом, вам будет интересно смотреть «Ущелье».
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Мелодрама
Время127 мин / 02:07
- Режиссёр
Скотт
Дерриксон
- КХАктёр
Кобна
Холдбрук-Смит
- УХАктёр
Уильям
Хьюстон
- ДМАктёр
Джеймс
Марлоу
- РГАктриса
Рута
Гедминтас
- Актёр
Майлз
Теллер
- СДАктёр
Сопе
Дирису
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- ОТАктёр
Оливер
Тревена
- Актриса
Сигурни
Уивер
- СРПродюсер
С.
Роберт Каргилл
- ШКПродюсер
Шеррил
Кларк
- Продюсер
Скотт
Дерриксон
- МХХудожник
Марк
Харрис
- СЭХудожник
Саймон
Элсли
- РХХудожник
Рик
Хайнрихс
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ТРКомпозитор
Трент
Резнор
- АРКомпозитор
Аттикус
Росс