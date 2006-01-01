Уроки вождения
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Уроки вождения

Уроки вождения (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Driving Lessons
Драмы, Комедии93 мин18+

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Сюжет

Домашний мальчик Бен отправляется в путешествие на Эдинбургский фестиваль, как личный помощник актрисы, в прошлом первой дамы британского театра и кино, по имени Эви.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb