Уроки вождения (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Driving Lessons
Драмы, Комедии93 мин18+
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Сюжет
Домашний мальчик Бен отправляется в путешествие на Эдинбургский фестиваль, как личный помощник актрисы, в прошлом первой дамы британского театра и кино, по имени Эви.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДБРежиссёр
Джереми
Брок
- РГАктёр
Руперт
Гринт
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актриса
Лора
Линни
- НФАктёр
Николас
Фэррел
- МДАктриса
Мишель
Дункан
- ОМАктёр
Оливер
Милберн
- ТЭАктриса
Тэмзин
Эджертон
- ФКАктриса
Фэй
Коэн
- РМАктриса
Руби
Мортлок
- ДУАктёр
Дон
Уэзерхед
- ДБСценарист
Джереми
Брок
- АКПродюсер
Алессандро
Камон
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- ДРХудожник
Джон
Рейд
- ДРКомпозитор
Джон
Ренборн