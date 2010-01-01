Уроки полета (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.32010, Flying Lessons
Драмы99 мин18+
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Сюжет
Картина, снятая в жанре драмы, рассказывает о молодой 25-летней женщине по имени Софи Конвэй, жизнь которой оказалась на распутье. Софи возвращается в родной городок, который хотела бы навсегда оставить в прошлом. Дома она встречается с бывшими друзьями и любовниками, а также пытается разобрат�ься в отношениях со своей матерью, осложнившимися после самоубийства отца. Кроме этого, путь Софи пересекается с Гарри Плезантом - человеком, страдающим болезнью Альцгеймера, который учит героиню ценить прошлое и воспоминания, связанные с ним.
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДМРежиссёр
Дерек
Мадьяр
- Актриса
Мэгги
Грэйс
- КЛАктриса
Кристин
Лати
- ХХАктёр
Хэл
Холбрук
- Актёр
Кэри
Элвес
- ДТАктёр
Джонатан
Такер
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- ДКАктриса
Джоанн�а
Кэссиди
- Актёр
Рик
Гонсалес
- НДАктриса
Никки
Делоач
- МКАктриса
Мэгги
Кастл
- ТКСценарист
Том
Куэл
- ДХПродюсер
Дженни
Хинки
- ДМПродюсер
Дерек
Мадьяр
- СБПродюсер
Стив
Бруксбэнк
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис