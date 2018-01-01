Актёры и съёмочная группа фильма «Универсальный агент»

WinkФильмыУниверсальный агентАктёры и съёмочная группа фильма «Универсальный агент»
Актёры
АктёрCpt. Matt Hendricks
Дольф ЛундгренDolph Lundgren
АктрисаDr. Linda Christian
Мелани ПолMeilani Paul
АктёрKretz (в титрах: Alexander Kuznetsov)
Александр Кузнецов
АктрисаNadia
Натали РедфордNatalie Radford
АктёрAdmiral Edwards
Рэндольф МэнтутRandolph Mantooth
АктёрLt. Matarazzo
Нил МатараццоNeal Matarazzo
АктёрLt. Jack Colson
Тони БекерTony Becker
АктёрCaptain Russerl
Стив ИстинSteve Eastin
АктёрZiggy
Аллан КолмэнAllan Kolman
АктёрNewscaster