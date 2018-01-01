Wink
Фильмы
Универсальный агент
Актёры и съёмочная группа фильма «Универсальный агент»

Актёры и съёмочная группа фильма «Универсальный агент»

Режиссёры

Дэмиан Ли

Дэмиан Ли

Damian Lee
Режиссёр
Джим Уайнорски

Джим Уайнорски

Jim Wynorski
Режиссёр

Актёры

Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрCpt. Matt Hendricks
Мелани Пол

Мелани Пол

Meilani Paul
АктрисаDr. Linda Christian
Александр Кузнецов

Александр Кузнецов

АктёрKretz (в титрах: Alexander Kuznetsov)
Натали Редфорд

Натали Редфорд

Natalie Radford
АктрисаNadia
Рэндольф Мэнтут

Рэндольф Мэнтут

Randolph Mantooth
АктёрAdmiral Edwards
Нил Матараццо

Нил Матараццо

Neal Matarazzo
АктёрLt. Matarazzo
Тони Бекер

Тони Бекер

Tony Becker
АктёрLt. Jack Colson
Стив Истин

Стив Истин

Steve Eastin
АктёрCaptain Russerl
Аллан Колмэн

Аллан Колмэн

Allan Kolman
АктёрZiggy
Ларри Кэрролл

Ларри Кэрролл

Larry Carroll
АктёрNewscaster

Сценаристы

Кевин Бернхардт

Кевин Бернхардт

Kevin Bernhardt
Сценарист
Дэмиан Ли

Дэмиан Ли

Damian Lee
Сценарист
Стиви Лэтшоу

Стиви Лэтшоу

Steve Latshaw
Сценарист

Продюсеры

Дэмиан Ли

Дэмиан Ли

Damian Lee
Продюсер

Художники

Джойс Вестергард

Джойс Вестергард

Joyce Westergaard
Художница
Ивет Тейлор

Ивет Тейлор

Yvette Taylor
Художница