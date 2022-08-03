Умка (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Трогательная история дружбы белого медвежонка и мальчика-ненца по сценарию писателя Юрия Яковлева была экранизирована в 1969 году. «Умка» сразу же стал невероятно популярным, благодаря не только своему одноименному герою, но и музыке Евгения Крылатова. Смотрите бесплатно советский рисованный мультфильм в онлайн-кинотеатре wink в хорошем качестве и слушайте знаменитую песню — колыбельную медведицы в исполнении Аиды Ведищевой.

Малыш-медвежонок живет с мамой среди вечных льдов и мерзлоты на Крайнем севере. Он учится обустраивать берлогу, ловить рыбу и с нетерпением ждет завершения полярной ночи. Среди людей, прибывших с арктической экспедицией на Северный полюс, Умка находит себе друга-мальчика, которого называет «двуногим медведем». Они весело проводят время, но неизбежно наступает час расставания, что вызывает у медвежонка невообразимую печаль.


