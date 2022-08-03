Антивоенная комедия Майка Николса по роману Джозефа Хеллера. Капитан ВВС США Йоссарион устал выполнять бесконечные боевые полеты, и от стресса ему мерещится, что немцы буквально охотятся за ним. Чтобы вернуться к мирной жизни, герой готов изобразить сумасшествие, но это не так уж просто.

