Уловка 22 (фильм, 1970) смотреть онлайн
8.61970, Catch-22
Драма, Исторический116 мин18+
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О фильме
Антивоенная комедия Майка Николса по роману Джозефа Хеллера. Капитан ВВС США Йоссарион устал выполнять бесконечные боевые полеты, и от стресса ему мерещится, что немцы буквально охотятся за ним. Чтобы вернуться к мирной жизни, герой готов изобразить сумасшествие, но это не так уж просто.
СтранаСША
ЖанрВоенный, Комедия, Исторический, Драма
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МНРежиссёр
Майк
Николс
- Актёр
Алан
Аркин
- Актёр
Мартин
Болсам
- Актёр
Ричард
Бенджамин
- АГАктёр
Арт
Гарфанкел
- ДГАктёр
Джек
Гилфорд
- БГАктёр
Бак
Генри
- Актёр
Боб
Ньюхарт
- ЭПАктёр
Энтони
Перкинс
- ППАктриса
Пола
Прентисс
- Актёр
Мартин
Шин
- БГСценарист
Бак
Генри
- ДХСценарист
Джозеф
Хеллер
- Продюсер
Джон
Калли
- МРПродюсер
Мартин
Рансохофф
- ХМХудожник
Харольд
Микелсон
- МЗХудожник
Морис
Зуберано
- ЭАХудожник
Эрнест
Адлер
- РМХудожник
Рэй
Мойер
- СОМонтажёр
Сэм
О’Стин
- ДУОператор
Дэвид
Уоткин