Уловка 22
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Уловка 22

Уловка 22 (фильм, 1970) смотреть онлайн

8.61970, Catch-22
Драма, Исторический116 мин18+

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О фильме

Антивоенная комедия Майка Николса по роману Джозефа Хеллера. Капитан ВВС США Йоссарион устал выполнять бесконечные боевые полеты, и от стресса ему мерещится, что немцы буквально охотятся за ним. Чтобы вернуться к мирной жизни, герой готов изобразить сумасшествие, но это не так уж просто.

Страна
США
Жанр
Военный, Комедия, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уловка 22»