Улица страха: Королева выпускного
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Улица страха: Королева выпускного

Улица страха: Королева выпускного (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Fear Street: Prom Queen
Ужасы, Триллер18+

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О фильме

1988 год. В старшей школе Шейдисайда близится выпускной, и несколько старшеклассниц собираются бороться за звание королевы вечера. Явная фаворитка Тиффани Фалконер уже много лет усиленно третирует Лори Грейнджер — девушку из семьи с трагичным прошлым, из принципа выдвинувшую свою кандидатуру. За день до знаменательного события бесследно исчезает одна из кандидаток, а на самом вечере неизвестный втихаря начинает сокращать количество претенденток на корону королевы выпускного.

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Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Улица страха: Королева выпускного»