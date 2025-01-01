Улица страха: Королева выпускного (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Fear Street: Prom Queen
Ужасы, Триллер18+
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О фильме
1988 год. В старшей школе Шейдисайда близится выпускной, и несколько старшеклассниц собираются бороться за звание королевы вечера. Явная фаворитка Тиффани Фалконер уже много лет усиленно третирует Лори Грейнджер — девушку из семьи с трагичным прошлым, из принципа выдвинувшую свою кандидатуру. �За день до знаменательного события бесследно исчезает одна из кандидаток, а на самом вечере неизвестный втихаря начинает сокращать количество претенденток на корону королевы выпускного.
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Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.1 IMDb
- МПРежиссёр
Мэтт
Палмер
- ККАктёр
Крис
Клейн
- АГАктриса
Ариана
Гринблатт
- ИФАктриса
Индия
Фаулер
- Актриса
Кэтрин
Уотерстон
- Актриса
Лили
Тейлор
- ДБАктёр
Дэррин
Бэйкер
- ДЯАктёр
Дэвид
Яконо
- ЭРАктриса
Элла
Рубин
- ССАктриса
Сюзанна
Сон
- ФСА�ктриса
Фина
Страцца
- МПСценарист
Мэтт
Палмер
- РССценарист
Р.Л.
Стайн
- ДМСценарист
Дональд
МакКлири
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- Продюсер
Питер
Чернин
- ДБПродюсер
Дэн
Бернард
- НБХудожница
Натали
Бронфман