Улица страха: Королева выпускного (фильм, 2025) смотреть онлайн

1988 год. В старшей школе Шейдисайда близится выпускной, и несколько старшеклассниц собираются бороться за звание королевы вечера. Явная фаворитка Тиффани Фалконер уже много лет усиленно третирует Лори Грейнджер — девушку из семьи с трагичным прошлым, из принципа выдвинувшую свою кандидатуру. �За день до знаменательного события бесследно исчезает одна из кандидаток, а на самом вечере неизвестный втихаря начинает сокращать количество претенденток на корону королевы выпускного.



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