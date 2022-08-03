Уличный кот по кличке Боб
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Детям
Уличный кот по кличке Боб

Уличный кот по кличке Боб (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, A Street Cat Named Bob
Драма, Биография99 мин18+

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О фильме

Рассказ о том, как Джеймс Боуэн, восстанавливающийся от наркотической зависимости уличный музыкант, встретил рыжего уличного кота и его жизнь изменилась в лучшую сторону.

Страна
Китай, Великобритания
Жанр
Семейный, Драма, Биография
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Уличный кот по кличке Боб»