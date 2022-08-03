Уличный кот по кличке Боб (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, A Street Cat Named Bob
Драма, Биография99 мин18+
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О фильме
Рассказ о том, как Джеймс Боуэн, восстанавливающийся от наркотической зависимости уличный музыкант, встретил рыжего уличного кота и его жизнь изменилась в лучшую сторону.
СтранаКитай, Великобритания
ЖанрСемейный, Драма, Биография
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Споттисвуд
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- БАктёр
Боб
- РГАктриса
Рута
Гедминтас
- ДФАктриса
Джоэнн
Фрогатт
- ЭХАктёр
Энтони
Хэд
- ДЭАктёр
Даррен
Эванс
- ТДАктёр
Тони
Джаявардена
- АРАктёр
Адам
Ричез
- ЛГАктриса
Льюэлла
Гидеон
- ЛЭАктриса
Лоррейн
Эшборн
- ДБСценарист
Джеймс
Боуэн
- АРПродюсер
Адам
Ролстон
- ЧАХудожница
Чармиан
Адамс
- ДТХудожница
Джо
Томпсон
- ПВОператор
Питер
Вансторф
- ДХКомпозитор
Дэвид
Хиршфелдер