Улетные девочки (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.72017, Girls Trip
Драмы, Комедии117 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
В юности Саша, Дина, Лиза и Райан были неразлучными подружками, но годы разбросали их. С тех пор Райан успела стать известным коучем и планирует выступит на знаменитом фестивале в качестве главного спикера. Звезда решает использовать этот момент для воссоединения со старыми подругами.
Улетные девочки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- МДРежиссёр
Малкольм
Д. Ли
- Актриса
Реджина
Холл
- Актриса
Куин
Латифа
- Актриса
Джада
Пинкетт Смит
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- ЛТАктёр
Лоренц
Тейт
- Актёр
Майк
Колтер
- КУАктриса
Кейт
Уолш
- КСАктёр
Кофи
Сирибо
- ЛГАктриса
Лара
Грайс
- ДААктриса
Дебора
Айоринде
- ЭРСценарист
Эрика
Ривинойя
- КБСценарист
Кенья
Беррис
- Сценарист
Трэйси
Оливер
- ШКПродюсер
Шейла
Кауэн
- ПЛПродюсер
Престон
Л. Холмс
- МДПродюсер
Малкольм
Д. Ли
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ГГОператор
Грег
Гардинер
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман