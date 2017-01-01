Улетные девочки
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Улетные девочки

Улетные девочки (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.72017, Girls Trip
Драмы, Комедии117 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В юности Саша, Дина, Лиза и Райан были неразлучными подружками, но годы разбросали их. С тех пор Райан успела стать известным коучем и планирует выступит на знаменитом фестивале в качестве главного спикера. Звезда решает использовать этот момент для воссоединения со старыми подругами.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Улетные девочки»

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