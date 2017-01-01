Улетные девочки (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

В юности Саша, Дина, Лиза и Райан были неразлучными подружками, но годы разбросали их. С тех пор Райан успела стать известным коучем и планирует выступит на знаменитом фестивале в качестве главного спикера. Звезда решает использовать этот момент для воссоединения со старыми подругами.



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