Укрытие (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Take Shelter
Драмы116 мин18+
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Сюжет
Измученный апокалиптическими видениями главный герой, молодой муж и отец, должен понять, защищать ли ему свою семью от приближающегося шторма, или от самого себя…
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДНРежиссёр
Джефф
Николс
- Актёр
Майкл
Шеннон
- Актриса
Джессика
Честейн
- ТСАктриса
Това
Стюарт
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актриса
Кэти
Миксон
- НРАктриса
Наташа
Рэндолл
- РКАктёр
Рон
Кеннард
- СКАктёр
Скотт
Книсли
- ХКАктриса
Хезер
Колдуэлл
- ДНСценарист
Джефф
Николс
- СЛПродюсер
Софи
Лин
- КФПродюсер
Кевин
Фланиган
- СГПродюсер
Сара
Грин
- КМХудожница
Карен
Малеки
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго