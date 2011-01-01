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Укрытие

Укрытие (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Take Shelter
Драмы116 мин18+

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Сюжет

Измученный апокалиптическими видениями главный герой, молодой муж и отец, должен понять, защищать ли ему свою семью от приближающегося шторма, или от самого себя…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb