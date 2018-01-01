Укрась прощальное утро цветами обещания (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Сирота из древнего рода бессмертных существ Макия сбегает в лес, когда на ее народ нападает соседнее королевство. Блуждая в одиночестве, она находит младенца, чьих родителей убили разбойники. Девушка начинает воспитывать его как родного сына, но когда он вырастает их отношения усложняются.



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