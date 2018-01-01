Укрась прощальное утро цветами обещания (мультфильм, 2018) смотреть онлайн
9.42018, Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro
Аниме, Мультфильмы107 мин12+
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Сюжет
Сирота из древнего рода бессмертных существ Макия сбегает в лес, когда на ее народ нападает соседнее королевство. Блуждая в одиночестве, она находит младенца, чьих родителей убили разбойники. Девушка начинает воспитывать его как родного сына, но когда он вырастает их отношения усложняются.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы, Приключения, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези, Аниме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МОРежиссёр
Мари
Окада
- МИАктриса
Манака
Ивами
- МИАктёр
Мию
Ирино
- ЁХАктриса
Ёко
Хикаса
- ХХАктёр
Хироаки
Хирата
- ЁХАктёр
Ёсимаса
Хосоя
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- АКАктриса
Аи
Каяно
- МКАктриса
Мисаки
Куно
- РСАктриса
Рина
Сато
- МСАктриса
Миюки
Савасиро
- МОСценарист
Мари
Окада
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Симанович
- ЕКАктёр дубляжа
Егор
Козаченко
- МОАктриса дубляжа
Марина
Осенко
- ВШАктёр дубляжа
Василий
Шумский
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- СНОператор
Сатоси
Намики
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи