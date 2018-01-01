Укрась прощальное утро цветами обещания
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Укрась прощальное утро цветами обещания

Укрась прощальное утро цветами обещания (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

9.42018, Sayonara no asa ni yakusoku no hana o kazaro
Аниме, Мультфильмы107 мин12+

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Сюжет

Сирота из древнего рода бессмертных существ Макия сбегает в лес, когда на ее народ нападает соседнее королевство. Блуждая в одиночестве, она находит младенца, чьих родителей убили разбойники. Девушка начинает воспитывать его как родного сына, но когда он вырастает их отношения усложняются.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Укрась прощальное утро цветами обещания»

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