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Фильмы
Украденный поезд
Актёры и съёмочная группа фильма «Украденный поезд»

Актёры и съёмочная группа фильма «Украденный поезд»

Актёры

Стефан Илиев

Стефан Илиев

Stefan Iliev
Актёркапитан Черкезов
Георги Калоянчев

Георги Калоянчев

Georgi Kaloyanchev
Актёрполковник Тушев
Всеволод Санаев

Всеволод Санаев

Актёргенерал Иван Васильевич
Альфред Ребане

Альфред Ребане

Актёрпосланник
Борис Арабов

Борис Арабов

Boris Arabow
Актёрминистр
Борис Токарев

Борис Токарев

АктёрРубашкин
Добринка Станкова

Добринка Станкова

Dobrinka Stankova
АктрисаСаша
Димитар Буйнозов

Димитар Буйнозов

Dimitar Buynozov
АктёрДамьян
Доротея Тончева

Доротея Тончева

Dorotea Toncheva
АктрисаДарина
Кирилл Янев

Кирилл Янев

Kiril Yanev
АктёрВиктор

Сценаристы

Семен Нагорный

Семен Нагорный

Сценарист

Продюсеры

Роман Конбрандт

Роман Конбрандт

Продюсер