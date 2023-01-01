WinkФильмыУкраденный поездАктёры и съёмочная группа фильма «Украденный поезд»
Актёры и �съёмочная группа фильма «Украденный поезд»
Актёры
Актёркапитан Черкезов
Стефан ИлиевStefan Iliev
Актёрполковник Тушев
Георги КалоянчевGeorgi Kaloyanchev
Актёргенерал Иван Васильевич
Всеволод Санаев
Актёрпосланник
Альфред Ребане
Актёрминистр
Борис АрабовBoris Arabow
АктёрРубашкин
Борис Токарев
АктрисаСаша
Добринка СтанковаDobrinka Stankova
АктёрДамьян
Димитар БуйнозовDimitar Buynozov
АктрисаДарина
Доротея ТончеваDorotea Toncheva
АктёрВиктор