Украденный поезд
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Украденный поезд

Украденный поезд (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

8.01971, Otkradnatiyat vlak
Драмы, Советские74 мин12+

Сюжет

Вторая мировая война. Незадолго до Победы нацисты и их пособники пытались вывезти из Болгарии архивы, которые в будущем могли помочь расследовать дела о военных преступлениях. Совместными усилиями болгарских партизан и советских воинов архивы были спасены.

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Информация

Страна
СССР, Болгария
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.0 IMDb