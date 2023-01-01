Украденный поезд (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Вторая мировая война. Незадолго до Победы нацисты и их пособники пытались вывезти из Болгарии архивы, которые в будущем могли помочь расследовать дела о военных преступлениях. Совместными усилиями болгарских партизан и советских воинов архивы были спасены.



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