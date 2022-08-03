Украденное лето
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Украденное лето

Украденное лето (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Stolen Summer
Драма88 мин18+

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О фильме

Два мальчика, один из которых еврей, а другой католик, объединяют свои усилия, чтобы найти гарантированный путь в рай. Когда они узнают, что один из них умирает, то создают список из 10 дел, который помог бы ему попасть в рай.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Украденное лето»