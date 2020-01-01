Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова
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Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова
7.12020, Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова
Документальные51 мин12+

Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История театрального и кинорежиссера Валерия Ахадова, снятая его учеником Олегом Галицким. Ахадов снимал казалось бы невозможную для советского кино эротическую сцену в фильме «Кто поедет в Трускавец?». В его драме о французской пианистке, репрессированной в СССР, играла Анни Жирардо. А после гражданской войны в Таджикистане Ахадову пришлось переехать в Магнитогорск, начав все с нуля. Но и сейчас он продолжает преподавать во ВГИКе и строить творческие планы.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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