Уходящая натура. Портрет режиссера Ахадова (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История театрального и кинорежиссера Валерия Ахадова, снятая его учеником Олегом Галицким. Ахадов снимал казалось бы невозможную для советского кино эротическую сцену в фи�льме «Кто поедет в Трускавец?». В его драме о французской пианистке, репрессированной в СССР, играла Анни Жирардо. А после гражданской войны в Таджикистане Ахадову пришлось переехать в Магнитогорск, начав все с нуля. Но и сейчас он продолжает преподавать во ВГИКе и строить творческие планы.



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