Уильям Тернер (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Mr. Turner
Драмы, Исторические144 мин18+
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Сюжет
История жизни и творчества британского живописца Уильяма Тeрнера.
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Информация
СтранаГермания, Франция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.8� КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Майк
Ли
- Актёр
Тимоти
Сполл
- ПДАктёр
Пол
Джессон
- ДЭАктриса
Дороти
Эткинсон
- МБАктриса
Мэрион
Бэйли
- КДАктёр
Карл
Джонсон
- РШАктриса
Рут
Шин
- СФАктриса
Сэнди
Фостер
- ЭДАктриса
Эми
Доусон
- ЛМАктриса
Лесли
Мэнвилл
- МСАктёр
Мартин
Сэвадж
- Сценарист
Майк
Ли
- ДЛПродюсер
Джорджина
Лоу
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- ДГМонтажёр
Джон
Грегори
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ГЕКомпозитор
Гари
Ершон