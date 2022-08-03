Уилсон
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Уилсон

Уилсон (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Wilson
Драма, Комедия90 мин18+

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О фильме

Трогательная история героя-одиночки, который мечтает стать ближе к людям. Уилсон ― очень общительный, но патологически честный человек, который может сказать всe что угодно прямо в лицо, а такая искренность мало ценится в обществе. Сумеет ли правдоруб обрести семью и друзей?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb