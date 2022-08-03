Уилсон (фильм, 2017) смотреть онлайн

Трогательная история героя-одиночки, который мечтает стать ближе к людям. Уилсон ― очень общительный, но патологически честный человек, который может сказать всe что угодно прямо в лицо, а такая искренность мало ценится в обществе. Сумеет ли правдоруб обрести семью и друзей?

