Уилсон (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Wilson
Драма, Комедия90 мин18+
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О фильме
Трогательная история героя-одиночки, который мечтает стать ближе к людям. Уилсон ― очень общительный, но патологически честный человек, который может сказать всe что угодно прямо в лицо, а такая искренность мало ценится в обществе. Сумеет ли правдоруб обрести семью и друзей?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КДРежиссёр
Крэйг
Джонсон
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- Актриса
Джуди
Грир
- ИААктриса
Изабелла
Амара
- ШХАктриса
Шерил
Хайнс
- БМАктёр
Билл
МакКаллум
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- Актёр
Дэвид
Уоршофски
- ТПАктёр
Том
Проктер
- БГАктёр
Бретт
Гельман
- ДКСценарист
Дэниэл
Клоуз
- МДПродюсер
Мэри
Джейн Скалски
- КПХудожник
Кристофер
Петерсон
- ПЦМонтажёр
Пол
Цукер
- ФЭОператор
Фредерик
Элмс
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон