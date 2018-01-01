Wink
Фильмы
Уик-энд в Париже
Актёры и съёмочная группа фильма «Уик-энд в Париже»

Режиссёры

Роджер Мичелл

Roger Michell
Режиссёр

Актёры

Джим Бродбент

Jim Broadbent
АктёрNick
Линдси Дункан

Lindsay Duncan
АктрисаMeg
Джефф Голдблюм

Jeff Goldblum
АктёрMorgan
Игорь Готсман

Igor Gotesman
АктёрMontmartre Receptionist
Софи-Шарлотт Юссон

Sophie-Charlotte Husson
АктрисаPlaza Receptionist
Морисетт Лоренс

Mauricette Laurence
АктрисаOld Lady in Church

Сценаристы

Ханиф Курейши

Hanif Kureishi
Сценарист

Продюсеры

Кевин Лоудер

Kevin Loader
Продюсер
Сью Брюс-Смит

Sue Bruce-Smith
Продюсер

Художники

Натали Уорд

Natalie Ward
Художница

Композиторы

Джереми Сэмс

Jeremy Sams
Композитор