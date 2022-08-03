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уд

уд (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Damages 1. 1
Триллер, Криминал44 мин18+

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О фильме

Кэти Коннор сильно переживает, что стала невольной участницей дела Фробишера. Эллен уверяет Кэти, что Пэтти Хьюз может ей помочь.
На улице Кэти замечает за собой слежку и, напуганная, подписывает для адвоката Фробишера Рэя Фиска соглашение о неразглашении информации.
Однако угрозы со стороны Фробишера не прекращаются, и она решается на сотрудничество с конторой Пэтти Хьюз. Старший адвокат Том Шейз ведет наблюдение за Кэти и узнает о ее встрече с неизвестным мужчиной.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «уд»