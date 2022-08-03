Кэти Коннор сильно переживает, что стала невольной участницей дела Фробишера. Эллен уверяет Кэти, что Пэтти Хьюз может ей помочь.

На улице Кэти замечает за собой слежку и, напуганная, подписывает для адвоката Фробишера Рэя Фиска соглашение о неразглашении информации.

Однако угрозы со стороны Фробишера не прекращаются, и она решается на сотрудничество с конторой Пэтти Хьюз. Старший адвокат Том Шейз ведет наблюдение за Кэти и узнает о ее встрече с неизвестным мужчиной.

