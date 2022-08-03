уд (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Damages 1. 1
Триллер, Криминал44 мин18+
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О фильме
Кэти Коннор сильно переживает, что стала невольной участницей дела Фробишера. Эллен уверяет Кэти, что Пэтти Хьюз может ей помочь.
На улице Кэти замечает за собой слежку и, напуганная, подписывает для адвоката Фробишера Рэя Фиска соглашение о неразглашении информации.
Однако угрозы со стороны Фробишера не прекращаются, и она решается на сотрудничество с конторой Пэтти Хьюз. Старший адвокат Том Шейз ведет наблюдение за Кэти и узнает о ее встрече с неизвестным мужчиной.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ТАРежиссёр
Тодд
А. Кесслер
- МПРежиссёр
Мэттью
Пенн
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- Режиссёр
Тейт
Донован
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Тейт
Донован
- Актёр
Закари
Бут
- Актёр
Тед
Дэнсон
- Актриса
Анастасия
Гриффит
- МНАктёр
Майкл
Нури
- Актёр
Ной
Бин
- Актёр
Том
Нунэн
- ЖИАктёр
Желько
Иванек
- ГКСценарист
Гленн
Кесслер
- ТАСценарист
Тодд
А. Кесслер
- ДЗСценарист
Дэниэл
Зелман
- МФСценарист
Марк
Фиш
- ГКПродюсер
Гленн
Кесслер
- ТАПродюсер
Тодд
А. Кесслер
- ДЗПродюсер
Дэниэл
Зелман
- МАПродюсер
Марк
А. Бэйкер
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ЛКХудожник
Люк
Кантарелла
- ДАМонтажёр
Дэниэл
А. Вальверде
- АКМонтажёр
Анджело
Коррао
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн