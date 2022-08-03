Wink
Учитель на замену

Учитель на замену (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Detachment
Драма93 мин18+

О фильме

Генри Барт — учитель на замену, который получает очередное временное назначение. На этот раз он должен преподавать английский язык и литературу в «неблагополучной» школе, где в порядке вещей нецензурная брань и оскорбления в отношении учителей.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Учитель на замену»