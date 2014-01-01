Учитель года
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Учитель года

Учитель года (фильм, 2014) смотреть онлайн

5.82014, Teacher of the Year
Драмы, Комедии76 мин18+

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Сюжет

Талантливый преподаватель, удостоившийся премии «Учитель года в Калифорнии», получает весьма заманчивое предложение, которое может вынудить его оставить свою любимую работу.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Учитель года»

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