Учитель года (фильм, 2014) смотреть онлайн
5.82014, Teacher of the Year
Драмы, Комедии76 мин18+
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Сюжет
Талантливый преподаватель, удостоившийся премии «Учитель года в Калифорнии», получает весьма заманчивое предложение, которое может вынудить его оставить свою любимую работу.
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Информация
Рейтинг
5.3 IMDb
- ДСРежиссёр
Джейсон
Страуз
- МЛАктёр
Мэтт
Летчер
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- СМАктриса
Санни
Мабри
- ЛДАктёр
Ларри
Джо Кэмпбелл
- ДКАктёр
Джэми
Калер
- ДСАктёр
Джейсон
Склар
- РСАктёр
Рэнди
Склар
- Актриса
Тэмлин
Томита
- БСАктриса
Бренда
Стронг
- ККАктриса
Кэйтлин
Кармайкл
- ДССценарист
Джейсон
Страуз
- ЛДПродюсер
Лэйни
Джо�рдан
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Бредюк
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов
- СУАктёр дубляжа
Сергей
Ушаков
- МСМонтажёр
Мэтт
Скала
- МСОператор
Мэтт
Скала