Учитель года (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Талантливый преподаватель, удостоившийся премии «Учитель года в Калифорнии», получает весьма заманчивое предложение, которое может вынудить его оставить свою любимую работу.



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