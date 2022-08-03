Участь женщины
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Участь женщины
2001, Pavilion of Women
Драма, Военный111 мин18+

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Участь женщины (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

В конце тридцатых годов, в канун японского вторжения, встретились герои ленты - утонченная аристократка мадам Ву и американский миссионер доктор Андрэ. К несчастью, любовь слепа, когда выбирает свои жертвы. В этом случае ее вирус поразил замужнюю женщину и священника. Институт брака в Китае тех лет находился на уровне феодального строя: бесправным был удел женщины. В свою очередь, сердце служителя Бога всегда должно быть закрытым для плотских соблазнов. Но герои, парализованные силой запретной любви, погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений...

Страна
Китай, США
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb