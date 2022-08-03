Участь женщины (фильм, 2001) смотреть онлайн
О фильме
В конце тридцатых годов, в канун японского вторжения, встретились герои ленты - утонченная аристократка мадам Ву и американский миссионер доктор Андрэ. К несчастью, любовь слепа, когда выбирает свои жертвы. В этом случае ее вирус поразил замужнюю женщину и священника. Институт брака в Китае тех лет находился на уровне феодального строя: бесправным был удел женщины. В свою очередь, сердце служителя Бога всегда должно быть закрытым для плотских соблазнов. Но герои, парализованные силой запретной любви, погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ХЙРежиссёр
Хо
Йим
- Актёр
Уиллем
Дефо
- ЛЯАктриса
Луо
Ян
- ССАктёр
Сэк
Сау
- Актёр
Джон
Чо
- ЙДАктриса
Йи
Динг
- ЧМАктриса
Чьенг
Мун Ко
- АЛАктриса
Анита
Лу
- ЭХАктриса
Эми
Хилл
- КМАктриса
Кейт
Макгрегор-Стюарт
- ДДАктёр
Джиа
Донг Лью
- ЛЯСценарист
Луо
Ян
- ПКСценарист
Пол
Коллинз
- ПССценарист
Перл
С. Бак
- ЛЯПродюсер
Луо
Ян
- СЭПродюсер
Саймон
Эдери
- ПХОператор
Пун
Хан-Сан
- КПКомпозитор
Конрад
Поуп