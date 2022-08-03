В конце тридцатых годов, в канун японского вторжения, встретились герои ленты - утонченная аристократка мадам Ву и американский миссионер доктор Андрэ. К несчастью, любовь слепа, когда выбирает свои жертвы. В этом случае ее вирус поразил замужнюю женщину и священника. Институт брака в Китае тех лет находился на уровне феодального строя: бесправным был удел женщины. В свою очередь, сердце служителя Бога всегда должно быть закрытым для плотских соблазнов. Но герои, парализованные силой запретной любви, погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений...

