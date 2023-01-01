Убийство (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Homage
Триллер, Драма16+
О фильме
Экранизация пьесы Марка Медоффа рассказывает об убийстве телезвезды в провинциальном городке. Убил ее безусловно умный, но психопатичный молодой человек, ставший одной из сторон странного любовного треугольника, состоящего еще и из матери покойной.
- РКРежиссёр
Росс
Каган Маркс
- БГАктёр
Боб
Гоен
- ЛТАктриса
Линдсэй
Тейлор
- Актёр
Брюс
Дэвисон
- ШЛАктриса
Шерил
Ли
- Актриса
Блайт
Даннер
- РМАктёр
Рэймонд
Меса
- ХДАктриса
Харий
Джеймс
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэйли
- ДНАктёр
Дэнни
Нуччи
- АБАктриса
Арлин
Белкин
- ММСценарист
Марк
Мидофф
- ДКПродюсер
Джон
Кинг
- ММПродюсер
Марк
Мидофф
- ЭСПродюсер
Элан
Сэссун
- ВГХудожница
Вики
Грэф
- ДБХудожник
Джим
Биллингс
- ЭБХудожница
Эми
Б. Анкона
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- УСКомпозитор
У.Г.
Снаффи Уолден