Убийство (фильм, 1995) смотреть онлайн

Экранизация пьесы Марка Медоффа рассказывает об убийстве телезвезды в провинциальном городке. Убил ее безусловно умный, но психопатичный молодой человек, ставший одной из сторон странного любовного треугольника, состоящего еще и из матери покойной.



