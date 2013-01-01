Убийство Линкольна
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Убийство Линкольна

Убийство Линкольна (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Killing Lincoln
Драмы, Военные86 мин12+

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Сюжет

14 апреля 1865 года во время спектакля «Наш американский кузен» в театре Форда актер Джон Уилкс Бут, участвовавший в заговоре южан, проник в президентскую ложу и нанес смертельный выстрел Аврааму Линкольну. Фильм подробно исследует события, предшествовавшие убийству и ставшие его причиной.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство Линкольна»

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