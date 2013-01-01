Убийство Линкольна (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

14 апреля 1865 года во время спектакля «Наш американский кузен» в театре Форда актер Джон Уилкс Бут, участвовавший в заговоре южан, проник в президентскую ложу и нанес смертельный выстрел Аврааму Линкольну. Фильм подробно исследует события, предшествовавшие убийству и ставшие его причиной.



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