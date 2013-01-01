Убийство Линкольна (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Killing Lincoln
Драмы, Военные86 мин12+
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Сюжет
14 апреля 1865 года во время спектакля «Наш американский кузен» в театре Форда актер Джон Уилкс Бут, участвовавший в заговоре южан, проник в президентскую ложу и нанес смертельный выстрел Аврааму Линкольну. Фильм подробно исследует события, предшествовавшие убийству и ставшие его причиной.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АМРежиссёр
Адриан
Моат
- Актёр
Том
Хэнкс
- РУАктёр
Реген
Уилсон
- БКАктёр
Билли
Кэмпбелл
- ДДАктёр
Джесси
Джонсон
- ДХАктриса
Джеральдин
Хьюз
- ГБАктёр
Грэм
Беккел
- ШПАктёр
Шон
Пайфром
- ГКАктёр
Грег
Купер
- ЭКАктёр
Эндрю
Колли
- ДЭАктёр
Джереми
Эмблер
- ЭЙСценарист
Эрик
Йендерсен
- БОСценарист
Билл
О’Рейли
- МДСценарист
Мартин
Дюгар
- АМПродюсер
Адриан
Моат
- МХПродюсер
Марк
Херцог
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йендерсен
- ЭЭХудожница
Эми
Эндрюс
- ДБОператор
Джереми
Беннинг
- ДБКомпозитор
Дэвид
Бакли