Убийственная внешность
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Убийственная внешность

Убийственная внешность (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, Looks That Kill
Драмы, Мелодрамы88 мин18+

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Сюжет

Хотели бы вы иметь такую отпадную внешность, что любой при одном лишь взгляде на вас умирал? У Макса как раз такое лицо и он вовсе этому не рад. Он не может найти друзей, а в личной жизни так и вообще полная катастрофа. А потом он встречает Алекс.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb