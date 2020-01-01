Убийственная внешность (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.92020, Looks That Kill
Драмы, Мелодрамы88 мин18+
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Сюжет
Хотели бы вы иметь такую отпадную внешность, что любой при одном лишь взгляде на вас умирал? У Макса как раз такое лицо и он вовсе этому не рад. Он не может найти друзей, а в личной жизни так и вообще полная катастрофа. А потом он встречает Алекс.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb