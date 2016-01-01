Убить Гюнтера (фильм, 2016) смотреть онлайн
Сюжет
В мире профессиональных убийц существует свой рейтинг, и на его вершине находится некто Гюнтер. Никто не знает, как он выглядит, и где его найти, но совершенно точно известно, что с ним лучше не связываться. Киллер Блейк решает поправить иерархию и любой ценой уничтожить легендарного Гюнтера, для чего собирает команду наeмников со всего света: хакера, взрывника, дочь террориста, безбашенных близнецов из России, китайского специалиста по ядам и даже убийцу с бионической рукой.
Убить Гюнтера смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ТКРежиссёр
Таран
Киллэм
- ТКАктёр
Таран
Киллэм
- ХСАктриса
Ханна
Саймон
- БМАктёр
Бобби
Мойнахан
- ПБАктёр
Пол
Бриттейн
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- ПКАктёр
Питер
Келамис
- АЮАктёр
Аарон
Ю
- Д«Актёр
Дэйв
«Скуотч» Уорд
- ММАктёр
Марк-Энтони
Мессиа
- ССАктёр
Сильвеста
Стюарт
- ТКСценарист
Таран
Киллэм
- СЕХудожница
Синтия
Е. Хилл
- АПХудожник
Ариана
Прис
- АЭМонтажёр
Адам
Эпштейн
- ДМКомпозитор
Дино
Менегин