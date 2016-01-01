Убить Гюнтера
Wink
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Убить Гюнтера
6.62016, Killing Gunther
Боевики, Комедии89 мин18+

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Убить Гюнтера (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

В мире профессиональных убийц существует свой рейтинг, и на его вершине находится некто Гюнтер. Никто не знает, как он выглядит, и где его найти, но совершенно точно известно, что с ним лучше не связываться. Киллер Блейк решает поправить иерархию и любой ценой уничтожить легендарного Гюнтера, для чего собирает команду наeмников со всего света: хакера, взрывника, дочь террориста, безбашенных близнецов из России, китайского специалиста по ядам и даже убийцу с бионической рукой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Боевики, Триллеры

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.8 IMDb