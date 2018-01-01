Wink
Фильмы
У холмов есть глаза 2
Актёры и съёмочная группа фильма «У холмов есть глаза 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «У холмов есть глаза 2»

Режиссёры

Мартин Вайз

Мартин Вайз

Martin Weisz
Режиссёр

Актёры

Майкл МакМиллиан

Майкл МакМиллиан

Michael McMillian
АктёрNapoleon
Джессика Строуп

Джессика Строуп

Jessica Stroup
АктрисаAmber
Джейкоб Варгас

Джейкоб Варгас

Jacob Vargas
АктёрCrank
Ли Томпсон Янг

Ли Томпсон Янг

Lee Thompson Young
АктёрDelmar
Флекс Александр

Флекс Александр

Flex Alexander
АктёрSarge
Даниэлла Алонсо

Даниэлла Алонсо

Daniella Alonso
АктрисаMissy
Эрик Эдельштейн

Эрик Эдельштейн

Eric Edelstein
АктёрSpitter
Решад Стрик

Решад Стрик

Reshad Strik
АктёрMickey
Бен Краули

Бен Краули

Ben Crowley
АктёрStump
Сесиль Брешиа

Сесиль Брешиа

Cécile Breccia
АктрисаPregnant Woman

Сценаристы

Джонатан Крэйвен

Джонатан Крэйвен

Jonathan Craven
Сценарист
Уэс Крэйвен

Уэс Крэйвен

Wes Craven
Сценарист

Продюсеры

Уэс Крэйвен

Уэс Крэйвен

Wes Craven
Продюсер
Питер Лок

Питер Лок

Peter Locke
Продюсер
Марианн Маддалена

Марианн Маддалена

Marianne Maddalena
Продюсер
Тина Андерсон

Тина Андерсон

Tina Anderson
Продюсер

Актёры дубляжа

Роман Бурлаков

Роман Бурлаков

Актёр дубляжа
Светлана Щедрина

Светлана Щедрина

Актриса дубляжа
Родион Приходько

Родион Приходько

Актёр дубляжа
Андрей Кузнецов

Андрей Кузнецов

Актёр дубляжа
Александр Койгеров

Александр Койгеров

Актёр дубляжа

Художники

Джени Брайант

Джени Брайант

Janie Bryant
Художница

Операторы

Сэм МакКёрди

Сэм МакКёрди

Sam McCurdy
Оператор

Композиторы

Тревор Моррис

Тревор Моррис

Trevor Morris
Композитор